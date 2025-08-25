Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışması sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.