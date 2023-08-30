Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 00:52 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kale Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Silahın kullanıldığı kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler Yılmaz Güzen (19) ve Ömer Işık'a (25) isabet etti.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayati tehlikesi devam eden Güzen ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Namağlup Aslan!
        Namağlup Aslan!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Fenerbahçe için geliyor!
        Fenerbahçe için geliyor!
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Habertürk Anasayfa