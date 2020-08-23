\u015eanl\u0131urfa Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bir ihbar\u0131 de\u011ferlendiren M\u00fcd\u00fcrl\u00fck ekipleri, bir ki\u015finin sosyal medya \u00fczerinden ceylan sat\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. AA n\u0131n haberine g\u00f6re, ismi a\u00e7\u0131klanmayan ve 3 ceylan sat\u0131\u015f\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edilen ki\u015fiye 43 bin 250 lira ceza uyguland\u0131. Ekipler, nesli t\u00fckenme tehdidi alt\u0131nda olan ceylanlar\u0131n sahada korunmas\u0131 i\u00e7in 24 saat usul\u00fcne g\u00f6re n\u00f6bet tutuyor. Fotokapanlar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla izlenen ceylanlara ili\u015fkin sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131 ise d\u00fczenli takip ediliyor.