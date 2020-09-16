Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 157 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.