        Şanlıurfa'da can pazarı! 2 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da can pazarı! 2 kişi öldü!

        Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bir aracın devrildiği ve can pazarının yaşandığı olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:50
        Şanlıurfa'da can pazarı! 2 kişi öldü!
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa