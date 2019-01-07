Şanlıurfa'da camide çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir binan alt katında bulunan Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri, camide duman çıktığı fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.