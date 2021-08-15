AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, PKK/YPG mensuplarının terör örgütünden kaçışı sürüyor.

Örgütün Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.