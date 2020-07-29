Terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.

Emniyet güçlerince ikna edilen ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, silah ve teçhizatıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polise teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.