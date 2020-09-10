Şanlıurfa'da bir genç ağabeyini öldürdü

Sabancı Mahallesi'nde, Halil İbrahim Demooğlu (18) ile ağabeyi Kenan Demooğlu (24) arasında iddiaya göre şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu Halil İbrahim, babasına ait tabancayla ağabeyi Kenan Demooğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Demooğlu, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Halil İbrahim Demooğlu'nu gözaltına aldı.