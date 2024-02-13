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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da bina çöktü: Bir kişi aranıyor

        Şanlıurfa'da bina çöktü: Bir kişi aranıyor

        Şanlıurfa'da enkaz halinde kullanılmayan bir binanın çöktüğü, bir kişinin enkazda kaldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:39
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        Şanlıurfa'da bina çöktü: Bir kişi aranıyor
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tek katlı metruk bina çöktü, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Sancak Mahallesi'nde tek katlı metruk bir yapının çökmesi sonrası AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çöken metruk yapıda 1 kişinin olduğu bilgisi üzerine ekipler alanda arama kurtarma çalışmasına başladı.

        Fotoğraf: İHA

        Söz konusu evin kullanılmayan boş bir yapı olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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