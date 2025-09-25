Habertürk
        Şanlıurfa'da bin 984 ürün imha edildi | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş bin 984 ürün ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş bin 984 ürün ile uygun şartlarda muhafaza edilmeyen 98 kilogram kuruyemiş ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 25.09.2025 - 17:34
        Şanlıurfa'da bin 984 ürün imha edildi
        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, ilçe genelindeki kuruyemişçiler, marketler ve çeşitli gıda işletmeleri kontrol edildi.

        Denetimlerde, hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları ve son tüketim tarihleri incelendi. Uygun şartlarda muhafaza edilmediği belirlenen 98 kilo 850 gram kuruyemişe el konulurken, ilgili işletmeye 21 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Farklı iş yerlerinde yapılan kontrollerde ise son kullanma tarihi geçmiş toplam bin 984 ürüne el konuldu. Ürünler, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #Haliliye
