Şanlıurfa'da biber salçası mesaisi

Kentte isot yapım işiyle uğraşan aileler, kış hazırlıkları kapsamında pazardan satın aldıkları kırmızı acı biberleri, ev veya bahçelerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından salçaya dönüştürüyor.
Zeytinyağı ile harmanlanmasının ardından "isot reçeli" olan biber, soğuk kış günlerinde sofralardaki yerini alıyor.
Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkan Yardımcısı Murat Mermer, AA muhabirine, bu dönemin "isot reçeli" yapma mevsimi olduğunu söyledi.
Mermer, kentte yetişen biberlerin hal pazarından getirilerek kadınlar tarafından temizlendiğini ve sonrasında makinelerden geçirildikten sonra güneşte biber salçasına dönüştüğünü aktardı.
- Kahvaltıda da tüketiliyor
"İsot reçeli"nin yemeklerde ve özellikle kahvaltıda bol tüketildiğini ifade eden Mermer, şöyle konuştu:
"Kentte isot reçeli sabah kahvaltılarında yağda veya yumurtalı olarak kızartılarak tüketilir. İsot reçelinin fiyatı bu sene 25-35 lira arasında değişiyor. Daha çok Şanlıurfalıların damak tadına hitap ettiği için Şanlıurfalılar başta olmak üzere Güneydoğu ve ülkenin farklı kentlerinden talepler oluyor."
Zeliha Işıkay da "isot reçeli"nin özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olduğunu, kadınlar tarafından temizlenen biberlerin bir gün bekletildikten sonra makinelerle çekildiğini ve güneşte kurutulduğunu anlattı.
Işıkay, "İsot reçeli kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Özellikle kahvaltılarda, sade, yumurtalı veya etli olarak yağda kızartılıp tüketilir." diye konuştu.
Üreticilerden Muhammed Bakır Mermer ise biber ve "isot reçeli" üretimi yaptıklarını ve ürünlerini Türkiye'nin birçok kentine gönderdiklerini dile getirdi.
Havaların durumuna göre "isot reçeli"nin 3-5 günde hazır hale geldiğini anlatan Mermer, "Yaz mevsiminde özellikle ağustos ve eylül aylarında isot reçeli üretimini yapıyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı taleplerde biraz düşüş var. Fiyatlarımız da kalitesine göre 25-30 lira arasında değişiyor." dedi.
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