Şanlıurfa'da belediye binası hastaneye dönüştürülüyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devteşti Mahallesi'nde bir süre önce Sosyal Yaşam Merkezi olarak 15 bin metrekare alan üzerine yapılan 9 katlı binanın kullanım amacı değiştirildi.
Sağlık Bakanlığı ile Belediye arasında yapılan protokol kapsamında bina, kısa sürede Bakanlık bünyesinde hastane olarak hizmet vermeye başlayacak.
Devir işleminin gerçekleşmesinin ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve beraberindeki heyet, binada incelemelerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, binanın hastane olarak kamuya daha fazla katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Binanın uzun süredir atıl vaziyette olduğunu söyleyen Erin, "Devteşti Mahallemiz nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu yerleşim yerlerimizin başında geliyor. Vatandaşlarımız buradan hastaneye ulaşmak için çok zorluk çekiyordu. Çalışmaları hızlıca yapıp tamamladık ve çok şükür bugün burası Sağlık Bakanlığına devredilmiş oldu. İnşallah hızlı bir şekilde burayı vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da her zaman kamunun önceliğine göre hizmet üretmeye çalıştıklarını vurguladı.
Bölge halkının yaklaşık 16 kilometre mesafe katederek hastaneye ulaşabildiğini belirten Canpolat, böylece bölge halkının sık sık talebinde bulunduğu hastane hizmetini de yerine getirme imkanı bulduklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!