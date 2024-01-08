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        Haberler Gündem Güvenlik Şanlıurfa'da bekçilere ateş eden 2 şüpheli vurularak yakalandı

        Şanlıurfa'da bekçilere ateş eden 2 şüpheli vurularak yakalandı

        Şanlıurfa'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan biri silahlı 2 şüpheli kaçtı. Kovalamaca sırasında bekçilere ateş açan şüpheliler, silahla vurularak yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 01:26 Güncelleme: 08.01.2024 - 01:32
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        Bekçilere ateş eden 2 şüpheli vurularak yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, "dur" ihtarına uymayan ve tabancayla ateş eden 2 şüpheliyi, ayaklarından silahla vurarak yakaladı.

        AA'nın haberine göre; bekçiler, Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi'nde birinin üzerinde tabanca bulunan 2 şüpheliyi durdurup aramak istedi.

        BEKÇİLERE ATEŞ AÇTILAR, VURULARAK YAKALANDILAR

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya başladı. Bekçiler, kaçarken kendilerine silahla ateş açan şahıslara karşılık verdi.

        YARALANAN ŞÜPHELİLER HASTANEYE KALDIRILDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Olayda 2 şüpheli, ayağından vurularak yakalandı. Yaralı şahıslar, polisin olay yerine çağırdığı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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