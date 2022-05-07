Yorgun mermi! 10 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde dedesinin evinin avlusunda duran Yusuf Yücel'in başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen "yorgun mermi" isabet etti.

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.