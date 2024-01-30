Şanlıurfa'da baba, tartıştığı oğlunu öldürdü
Şanlıurfa'da baba ve oğulun tartışması kanlı bitti. Oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba, gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, A.B. ile oğlu İ.H.B. (30) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.B. tabancayla oğluna ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, İ.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.H.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.