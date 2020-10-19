Şanlıurfa'da ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan Cevheri Parkı'nda gezen Mehmet Doğan'ın (17) ayağı mazgal aralığına sıkıştı.

Doğan kendisinin ve çevresindekilerinin çabalarına rağmen mazgaldan çıkamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek Doğan'ın ayağını düştüğü yerden çıkardı.

Doğan desteklerinden dolayı hem vatandaşlara hem de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.