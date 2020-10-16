Şanlıurfa'da atık borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın atık su borusunda kedi sesi duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 gündür boruda durduğu öğrenilen kedi yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

Kedinin sıkıştığı yeri tespit eden ekipler, borunun geçtiği alandaki fayansları çekiçle kırdı.

Hayvanın zarar görmemesi için fayansları dikkatlice çıkartan ekipler, borudan delik açarak küçük kediyi kurtardı.

Ekipler, aç olan kediyi su ve salamla besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.