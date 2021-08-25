Şanlıurfa'da aşısını geciktiren Kovid-19 hastaları aşı çağrısı yaptı

Şanlıurfa'da, "Kovid-19 olmayacakları, bunu kolay atlatacakları" düşüncesi ya da aşı karşıtlarının etkisiyle aşılarını yaptırmayan veya ihmal eden ancak hastalığa yakalananlar hastanelerde yoğunluk oluşturuyor.
2. doz aşısını geciktirdiğini ifade eden 56 yaşındaki Salih Kaplan, yaşadığı pişmanlığı AA muhabirine anlattı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi'nde tedavi gören ve nefes almakta güçlük çeken Kaplan, eşi ve çocuklarının aşılarını yaptırdığını, kendisinin ise ikinci dozunu ihmal ettiğini belirterek "Zatürre hastasıydım. Hastalığım ilerleyince beni hastaneye yatırdılar. Durumum kötü olunca beni hemen yoğun bakıma aldılar. Burada birkaç gün kaldım. Tedavimin ardından servise alındım. Sağlık çalışanlarının emeğini ödeyemeyiz onlara sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Salgının şakasının olmadığını ifade eden Kaplan şöyle devam etti:
"Kimse bana bir şey olmaz demesin, herkes aşısını olsun. Bu iş geciktirmeye gelmiyor. Aşı olmazsanız halinizin ne olacağı belli, benim gibi olacaksınız. Yoğun bakımda kaldığım süre içinde iki dünya arasında gidip geldim. Aşıyı geciktirdiğim için pişmanım. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmasıyla bu hale geldim. Yoğun bakımdayken başımı kaldıramıyordum. Çok şükür doktorlarımızın sayesinde iyiye gidiyorum. Herkes aşısını yaptırsın. Aşısını yaptırmayan zararlı çıkar. Ondan sonra ailesine veya çocuklarına bulaştırır. Durumları daha da kötüye gider. Ben aşımı geciktirdim gerekirse ikinci doz, üçüncü dozumu da olurum."
- "Çok kötü oldum"
Böbrek nakli olan Kovid-19 hastası 33 yaşındaki Mevlüt Karabulut ise yaklaşık bir ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, sağlık çalışanlarının büyük emekleriyle yoğun bakımdan servise alındığını söyledi.
Daha önce böbrek nakli olduğu için hastalığının biraz daha zor geçtiğini anlatan Karabulut, "Yoğum bakımda kaldığım süre zarfında çok kötü oldum. İnsan orada kendisini düşünemiyor. Orada ne olacağı belli değil. Orada ölüm de var, kalım da. Çok şükür hocalarım mücadele verdi. Servise geldiğim için Allah'a binlerce şükürler olsun. Aşısını olmayanlar mutlaka aşısın olsunlar." diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!