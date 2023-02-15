Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı

Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşıma gözaltı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da, asıl deprem enkazı paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Giriş: 15.02.2023 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı
Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.

AA'nın haberine göre, gözaltına alınan Ö.E, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
NATO depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner gönderecek
NATO depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner gönderecek
İstanbul Havalimanı'nda yardım ve ekip gönderen ülkelere teşekkür
İstanbul Havalimanı'nda yardım ve ekip gönderen ülkelere teşekkür
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
Bakan Kurum: Afet konut projesini 1 yılda tamamlayacağız
Bakan Kurum: Afet konut projesini 1 yılda tamamlayacağız

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.