Şanlıurfa'da asılsız deprem enkazı paylaşımına gözaltı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.

AA'nın haberine göre, gözaltına alınan Ö.E, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.