Asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da "Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde bina çöktü" ihbarında bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaklaşık bir saat süren inceleme ve olay yeri tespitinin ardından ihbarın asılsız olduğu tespit edildi.

Açıklamada, "Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Lütfen asılsız ihbarlarda bulunup halkı paniğe sevk etmeyin."ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.