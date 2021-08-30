Şanlıurfa'da aşı çalışmalarına destek veren köylüler çevresindekileri de teşvik ediyor

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Sağlık ekipleri, kentin en ücra yerleşim birimlerindeki vatandaşların ayağına giderek isteyen kişileri aşılıyor.
Fedakarca görev yapan sağlık personeline teşekkür eden köylüler, çevresindeki vatandaşlara da "aşı olun" çağrısında bulunuyor.
Sağlık çalışanları ve aşı olan köylüler, aşı konusunda çekinceleri olan vatandaşları da ikna edip aşılanmalarını sağlıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekiplerine eşlik eden muhtarlar, yatalak durumdaki vatandaşların aşılanması çalışmalarında ekiplerle ev ev dolaşıyor, imamlar ise camilerden anonslar yaparak aşı ekiplerinin köye geldiğini duyuruyor.
- Muhtardan aşı çağrısı
Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Külaflı'nın muhtarı Ahmet Badıllı, AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır köylülerin aşı olması için kendi imkanları ölçüsünde mücadele ettiğini söyledi.
Külaflı'da yaşayanların büyük bölümünün aşı olmasını sağladıklarını anlatan Badıllı, şunları kaydetti:
"Devletimiz, valimiz, sağlık ekiplerimiz herkes çok iyi çalışıyor. Sağlıkçılar köylere geliyor, camilerde anons yaparak herkesi çağırıyoruz. Bu işin sonunda herkes mutlu ayrılsın istiyoruz. Ne üzüntümüzü ne sevincimizi paylaşabiliyoruz. Cenaze oluyor taziye yapamıyoruz. Düğün oluyor tören yapamıyoruz. Onun için herkesten rica ediyorum. Gelin aşınızı olun. Bu aşıyı bitirelim. Ben ikinci aşımı yaptım. Herkesi aşıya çağırıyorum."
Kırsal Büyük Salkım Mahallesi sakinlerinden Ali Günay da aşı için mahalleye gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Herkesi aşı olmaya çağıran Günay, "Aşı sağlığımız için çok faydalı. Bütün sağlık ekipleri köyleri tek tek dolaşıyor. Köyümüzü aşıya davet ettiler. Bütün sağlık ekiplerinden Allah razı olsun, bu sıkıntılı günlerimizde yanımızda oluyorlar. Taziyelerde, düğünlerde çektiğimiz sıkıntı, bu cefa artık bitsin istiyoruz. Aşı olursak birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya devam ederiz." dedi.
Kırsal mahallelerden Yenice'de yaşayan Yusuf Turan ise sağlık ekiplerinin mahallelerinde 2. doz aşı çalışmasını gerçekleştirdiğini belirterek, "Herkesi aşıya çağırıyoruz. Bu büyük bir hizmet. Devletimiz çok güzel bir uygulama yapıyor. Köylerde tek tek aşı yapmak kolay bir iş değil, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.
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