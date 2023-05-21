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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Giriş: 21.05.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi yaralandı
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AA

Gürakar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan Yakup A, Hamza A, Mehmet A, İsmail A, Galip K, Hüseyin K. ve Hüseyin K. sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan bazı yaralılar, Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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