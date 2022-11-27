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Şanlıurfa'da 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da, polisin 2 ayrı adres ile bir araçta yaptığı aramada 77 kilo 253 gram uyuşturucu ele geçirildi. Biri araç sürücüsü 3 kişi gözaltına alındı

Giriş: 27.11.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler
Şanlıurfa'da 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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DHA

Şanlıurfa'da, polisin operasyonunda 77 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda şüpheli bir aracı durdurup, arama yaptı.

Eğitimli dedektör köpeklerle yapılan aramada 6 çanta içerisinde 98 paket halinde 53 kilo skunk, 1 çantada 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi; araç sürücüsü gözaltına alındı.

Polis, Halfeti ilçesinde de 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 2 kilo 903 gram esrar, 7 kök Hint keneviri, 2 dedektör, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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