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Şanlıurfa'da 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 29.11.2022 - 23:43 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu.

Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan aracın sürücüsünü gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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