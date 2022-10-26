Şanlıurfa'da 3'üncü kattan düşen çocuk öldü

AA

Şanlıurfa'da bir apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, 3 yaşındaki M.İ., Damlasu Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki balkondan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.