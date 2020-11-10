Şanlıurfa'da 3 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin dava

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanıklar Aydın ve Metin Toraman, suça süreklenen çocuk M. Toraman, tutuksuz yargılanan Necmettin ve Müslüm Toraman ile taraf avukatları katıldı.
Boğaakça ailesinin avukatlarından İsmail Çiftçi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Sanıkların suçlarının sabit olduğunu ve Boğaakça ailesinden 3 kişiyi tasarlayarak öldürdüklerini savunan Çiftçi, "Olay yerinden gelen doneler incelendiğinde, 3 kalaşnikof, 1 tüfek ve 1 tabanca görülüyor. Bu da sanıkların savaşa gider gibi hazırlandığını kanıtlıyor. Şu anda bütün suç evin küçük çocuğuna yıkılmaya çalışılıyor ama olaya ilişkin deliller, sanıkların bu suçu işlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Toraman ailesinin, suçu ailenin küçük çocuğuna atarak, cezadan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu iddia eden Çiftçi, "3 kardeş, tarlalarında sulama yaparken, savunmasız bir haldeyken saldırıya uğramıştır. Burada bir nevi soykırım yapılmıştır." dedi.
Boğaakça ailesinin avukatlarından Engin Üstündağ da sanıkların koruculuk yaptığını ve söz konusu suçu devletin verdiği silahlarla işlediklerini öne sürdü.
Tutuklu sanıklar Metin ve Aydın Toraman'ın avukatı Ertuğrul Cem Cihan ise müvekkillerinin tutukluluk halinin devamı için hiçbir somut delil bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.
Cihan, "Tanıklar, baba Müslüm Toraman'ın olay sırasında tarlasında çapa yaptığını, orada olmadığını söylüyor. Müşteki tarafın, olayın acısıyla, çok kişinin ceza almasını sağlamak için çelişkili beyanlar verdiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
Sanık Müslüm Toraman'ın avukatı Feyzullah Şama da suçun devletin verdiği silahlarla işlendiğine dair hiçbir delilin bulunmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 13 Temmuz 2018'de, Höyükyanı Mahallesi'nde oturan ve güvenlik korucusu oldukları belirtilen Toraman ailesi ile Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Boğaakça aileleri arasında arazi sulamasından kaynaklandığı öne sürülen silahlı kavga çıkmış, Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça öldürülmüştü. Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise taş, sopa ve bıçakla yaralanmıştı.
Aydın ve Metin ile suça süreklenen çocuk M. Toraman tutuklanmış, haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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