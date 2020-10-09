Şanlıurfa'da 258 kilogram eroin ele geçirildi

AA

.Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekiplerce ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada 489 paket içerisine gizlenmiş 258 kilo 500 gram eroin bulundu.Merkez Haliliye ilçesindeki operasyonda ise 2 bin 315 uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyonlarda 3 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.Öte yandan, emniyet ekipleri ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet bir millet Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek mesajı verdi.