Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, G.A. idaresindeki 34 KU 9516 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde Bekir Kılıç'ın (26) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Kazanın hemen ardından karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 63 HH 318 plakalı otomobilin de çarptığı Kılıç, ağır yaralandı.

Kılıç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.