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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı patlamada 3 gözaltı

Şanlıurfa'da bir iş yerinde meydana gelen biri çocuk 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Giriş: 21.02.2023 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü patlamada 3 gözaltı - Son dakika haberi
DHA

Şanlıurfa'daki 2 kişinin öldüğü patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın girişinde bulunan pastane ve mağazada, dün patlama gerçekleşti. Çevrede korkuya yola açan patlamada Kartal Kurt (14) ile Suriye uyruklu Wadah Aljamaa (27) hayatını kaybetti, 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, patlamanın gaz sıkışması sonucu yaşandığı ileri sürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

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