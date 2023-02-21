Şanlıurfa'daki 2 kişinin öldüğü patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 7 katlı binanın girişinde bulunan pastane ve mağazada, dün patlama gerçekleşti. Çevrede korkuya yola açan patlamada Kartal Kurt (14) ile Suriye uyruklu Wadah Aljamaa (27) hayatını kaybetti, 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, patlamanın gaz sıkışması sonucu yaşandığı ileri sürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.