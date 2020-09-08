Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Gölbaşı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan ve tedavisi süren 4 kişinin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 gün önce çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.