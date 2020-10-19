Şanlıurfa'da 2 iş makinesi yakıldı

AA

Alınan bilgilere göre, kırsal Karpuzcu Mahallesi'nde yol yapımında çalışan iki paletli iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen araçlar, kullanılamaz hale geldi.

İş makinelerinin yol yapım çalışması sırasında yakıldığını belirten Mehmet Çatal, "İki paletli ekskavatör makinemiz yakıldı. İtfaiye gelip müdahale etti, jandarmaya bildirdik, gelip rapor tuttular. İş makinemizin yaklaşık bedeli 1 milyon lira ve mağdur duruma düştük." dedi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.