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Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltında

Şanlıurfa'da, bir şüphelinin adresinde yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör ise gözaltına alındı

Giriş: 03.02.2023 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde şüphelinin adresinde arama yaptı. Yapılan aramada, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitkin ve aç olan göçmenlere, İl Jandarma Komutanlığına götürülerek yemek verildi. Karınları doyurulan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan organizatör M.Ş. ve S.D., jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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