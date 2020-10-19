Şanlıurfa'da 10 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı fabrikasında çalışan işçilerin bir kısmı, öğle yemeğinden sonra fenalaştı.

Bulantı ve kusma şikayeti olan işçiler için fabrikanın bulunduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İşçilerden 10'u ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.