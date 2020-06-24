AA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, Ceylanpınar ilçesinin Alaca Mahallesi ile kent genelindeki 77 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 27 binadaki karantina ise sona erdirildi.