Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA Şanlıurfa Bürosunu ziyaret ederek, çalışanlarla bir süre görüşüp gündeme ilişkin bilgi alan Beyazgül, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen 750 binden fazla fotoğraf arasından belirlenen 76 seçkin kareyi inceledi.

Beyazgül, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" ile spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Beyazgül, emeği geçen tüm muhabirleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.