AA

Holdingin onursal başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle yaşanan zor günlerin birlik, beraberlik, dayanışma ve gönül birliğiyle aşılabileceğini ifade etti.

Bu anlayışla, taşeron çalışanları ve stajyerler dahil olmak üzere SANKO ailesini oluşturan 14 bini aşkın çalışana 1000'er lira nakdi yardım yaptıklarını bildiren Konukoğlu, şunları kaydetti:

''Müşterilerimize de bu süreçte destek olmak amacıyla, 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, vade farkı ilave edilmeksizin 60 gün erteledik. Ayrıca, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanıdık. Bunlarla yetinmedik, Gaziantep Valiliğinin Gönül Seferberliği Kampanyasına 21 bin koli gıda yardımı yaptık. Ardından SANKO Holding çalışanlarına, İslahiye, Nizip, Nurdağı, Araban, Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçeleri ile SANKO’nun Türkiye genelinde işletmelerinin bulunduğu merkezlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla valilik ve kaymakamlıklara 30 bin koli olmak üzere, bu süreçte toplam 60 bin koli gıda yardımı gerçekleştirdik.''

Böylece toplamda yaklaşık 22 milyon liralık yardım gerçekleştirdiklerini belirten Konukoğlu, "El birliğiyle sıkıntıları yine aşarız. 'Paylaşmak mutluluktur' anlayışıyla geçmişte de benzer kararlar aldık. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Sanayiciler olarak bu dönemde her türlü önlemi üst düzeyde alarak tüm imkanlarımızla üretmeye devam etmeli, çalışanlarımızın iş sürekliliğini korumalı ve hiçbir çalışanımızı işten çıkarmamalıyız. Gün, birlik olma günüdür.'' değerlendirmesinde bulundu.