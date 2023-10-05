Sanki dünyada değilmiş gibi hissettiren büyüleyici yerler!
Dünyada keşfedilmemiş esrarengiz birçok nokta var. Görüntüleriyle sanki dünyada değilmiş gibi hissettiren büyüleyici yerleri sizler için derlerdik.
- 1
PİNK BEACH - ENDONEZYA
Endonezya'da bulunan bu pembe kumsal eşsiz bir manzarayla ve dağlar ile çevrilidir.
- 2
MİLFORD SOUND - YENİ ZELANDA
Dünya mirası altında bulunan Milford Sound, Fiordland Milli Parkı içerisindedir.
- 3
GLOWWORM CAVE - YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Waitomo'da bir mağaradır. Yalnızca Yeni Zelanda'da bulunan bir ateş böceği türü olan Arachnocampa luminosa popülasyonu ile bilinir.
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- 4
HOBBİTON TOURS - YENİ ZELANDA
Hobbiton Film Seti (Hobbiton Tours), Yüzüklerin Efendisi film üçlemesi ve Hobbit film üçlemesi için kullanılan mekandır ve her iki üçlemede de Shire'daki Hobbiton kasabası gösterilir.
- 5
YELLOW SPRİNGS ROAD - JAPONYA
Çiçek bahçeleriyle ünlü olan Japonya'da sadece sarı ağaç ve çiçeklerin bulunduğu bir "Yellow Springs Road" vardır.
- 6
BİOLUMİNESCENCE - MALDİVLER
Maldivlerde bulunan biyolimünesan (biyo-ışıklandırma) serpintisi, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sonucunda kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüşmesi ile oluşur.
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