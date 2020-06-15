"BURADA SALGINDAN İZOLE BİR HAYAT VAR"

Çıtırgı, salgından sonra insanların doğaya yöneldiğini belirterek, "Tabiat Parkı, 300 dönümlük bir alandan oluşuyor. Yani burası doğal bir şekilde müşteriler arasında sosyal mesafe sağlıyor. Salgından izole bir hayat var burada. Kapalı mekanlardan sıkılanlar doğa özlemini burada gideriyor. Salgın azaldıkça yerli turistler de Antalya'ya daha fazla gelmeye başlayacaktır. Burası da en fazla tercih edilen alanlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.