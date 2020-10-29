Saniyede 40 bin arama yapılan Google piyasa değerinde yüzde 92 ile zirvede

AA muhabirinin web trafiği analiz sitesi Statcounter'den elde ettiği verilere göre, Alphabet şirketi çatısı altında faaliyet gösteren Google arama motoru dünyada diğer arama motorları arasında açık ara önde görünüyor.
Sitede yer alan verilere göre, Google, dünya çapında diğer arama motorları ile kıyaslandığında yüzde 92,26'lık piyasa değerini elinde bulunduruyor. Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Bing ise yüzde 2,83 oranında piyasa değerine sahip. Listede yer alan diğer arama motorları ise yüzde 1,59 ile Yahoo, yüzde 1,14 ile Baidu, yüzde 0,5 ile DuckDuckGo ve yüzde 0,5 ile Yandex oldu.
Arama motorlarını farklı kıtalar halinde inceleyen verilere göre piyasa değeri açısından açık olan makas Afrika kıtasında daha çok açılıyor. Afrika kıtası verilerine göre, Google'ın piyasa değeri yüzde 97,03 olurken ona en yakın arama motoru ise yüzde 1,95 ile Bing oldu.
Verilere göre Çin'in dijital teknolojilere yaptığı yatırımlara rağmen Çinli Baidu Asya kıtasında çok etkili olamazken, yüzde 91,79'luk piyasa değerine sahip Google'ın ardından yüzde 2,71 ile ikinci sıraya yerleşmiş görünüyor. Veriler sadece Çin özelinde incelendiğinde ise Baidu yüzde 74.95 ile ilk sırada yer alırken, Google sadece yüzde 3,61'lik bir piyasa değerine sahip görünüyor.
Arama motoru sektörüne Yandex ile hızlı bir giriş yapan Rusya, verilere göre dünya piyasasında istediğini elde edemezken, ülke içinde Yandex'in kullanımını yaygınlaştırmış görünüyor. Verilere göre Rusya'da Google 58.37 ile en çok piyasa değerine sahip arama motoru olurken, Yandex 39.07 ile ikinci sıradan Google'yi takip ediyor.
- Türkiye'de ilk iki Google ve Yandex'in
Sitede yer verilere göre Yandex'in Türkiye'de kullanımını dünya ölçeği dikkate alındığında bir hayli yüksek görünüyor. Google yüzde 82.04 ile Türkiye'de de birinci sırada yer alırken, Yandex yüzde 14,41 ile Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor.
Sitede ayrıca internet tarayıcıları üzerine yer alan verilere göre ise Google'ın sahip olduğu "Chrome" tarayıcısı yüzde 66.3 piyasa değeri ile ilk sırada yer alırken onu, yüzde 16,76 ile Safari, yüzde 4,08 ile Firefox takip ediyor. Tarayıcıların Türkiye'deki piyasa değerlerine bakıldığında ise yüzde 76.99 Chrome ilk sırada, 11.77 ile Safar ikinci sırada ve yüzde 6.75 ile Samsung internet üçüncü sırada yer alıyor.
- Google'da saniyede 40 bin arama
İnternet kullanımı hakkında anlık güncel veriler yayımlayan Internet Live Stats sitesinin verilerine göre ise Google'da saniyede 40 bin arama gerçekleştiriliyor. Bu sayı günde 3,5 milyar aramaya tekabül ederken, yılda ise 1,2 trilyon aramaya denk düşüyor.
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