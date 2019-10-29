Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor

Zafer Samancı'nın haberine göre, Aksaray yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Aratol sınırları içerisinde 1154 hektar alanda yapılan arama ve tarama faaliyetleri sonuçlanıyor. Özel İdare tarafından yapılan çalışmalar netice verdi. Yapılan resmi işlemlerin ardından bölgede sondaj yapan bir firma 1200 metre derinlikte saniyede 100 litre ve 100 derece sıcaklıkta olan termal suya ulaştı. Suyun bölgede önemli tesisleri içerisinde barındıracak termal bir komplekse dönüşmesi için çalışma başlatıldı. Termal otel başta olmak üzere, seracılık ve elektrik enerjisi üretim tesisleri için geniş bir alanda jeotermal kompleksi oluşturulması planlanırken ciddi bir yatırım olarak bakılan yeni çalışmalarla ilgili, önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.