Saniye saniye görüntülendi... Kâbusun oluşma anı kamerada!
Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda göçük oldu. Ekipler bölgede çalışma başlattı
Konya'nın Çumra ilçesinde, Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresindeki Kısıkyayla Köprüsü yanında, dün saat 19.00 sıralarında obruk oluştu.
ÇİFTÇİ O ANLARI KAMERAYA ALDI
DHA'da yer alan habere göre obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SERVİS YOLUNDA GÖÇÜK OLUŞTU
Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu. İhbarla bölgeye DSİ ekipleri gönderildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Apa Barajı'ndan gelen 47 metreküplük su çıkışı kesilirken, ekipler bölgede çalışma başlattı.