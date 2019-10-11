Şanışer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söyleyecek cümle bulamıyorum... Çok üzücü haberler aldık, hepimizin başı sağolsun. Bu akşam gerçekleşmesi planlanan konserimizi erteleme kararı aldık. Bizimle tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyen arkadaşlarımız olursa buyursun gelsin." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle şarkıcı Sıla da bu akşam ve yarın gerçekleştireceği konserleri iptal etmişti.