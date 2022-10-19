Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sanıldığı kadar masum değil! Çocuklarda ölümcül kalp problemlerini tetikliyor

Teknolojinin giderek ilerlemesi çocukların video oyunlarıyla daha sık karşı karşıya kalmasına neden oldu. Teknoloji çağında dünyaya gelen çocuklar teknolojik aletler, bilgisayar ve türevi oyunlarla içli dışlı. Peki video oyunlarının sanıldığı kadar masum olmadığını söylesek şaşırır mısınız? Hatta yapılan yeni bir araştırma, video oyunlarının teşhis edilmemiş kalp sorunlarından mustarip çocuklarda kalp krizini tetikleyebileceğini ortaya koydu. Özellikle çok oyunculu savaş oyunlarının olası kalp rahatsızlığı olan çocuklar için yüksek tetikleyici bir etken olduğu bulundu.

19.10.2022 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hareketsiz bir aktivite gibi görünen video oyunlarının verdikleri adrenalin, duyarlı çocuklarda ölümcül kalp ritimlerini tetikleyeceğine dair yeni bir bulguya rastlanıldı. Heart Rhythm'de yayımlanan bir rapora göre, oyunlar nadir fakat belirgin bir aritmik kalp atışı modeline neden olabileceği sonucuna ulaşıldı. Bu da kalp sorunları olan bazı çocuklarda ölüme bile neden olabilir.

  • TETİKLENME ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR

    Bazı çocuklar "kardiyak aritmi" diye bilinen düzensiz kalp atışlarıyla doğuyor. Herhangi bir taramada tespit edilmedikçe bu durum ortaya çıkmayabiliyor. Ortaya çıkmadığında normal hayat yaşamaya devam eden çocuklarda tetiklenme sonucu bu rahatsızlık bilinç kaybına, kalp durmasına ve hatta ölüme neden olabiliyor.

  • Teşhis edilmemiş olası kalp sorunları, daha önce spor yapan kişilerin ani ölümleriyle ilişkilendirilmişti. Ancak yeni araştırmada bilgisayar oyunları için de kalp sorunlarının tetiklendiği sonucuna ulaşıldı.

    Avustralya, Sidney'deki Çocuklar İçin Kalp Merkezi'nden araştırmacılar heyecan, adrenalin ve duygusal durumların rahatsızlığı tetikleyebileceğini keşfetti.

  • Çalışmanın baş araştırmacısı olan Claire M. Lawley, MBBS, PhD bir basın açıklamasında; "Video oyunları, aritmik rahatsızlıkları olan bazı çocuklar için ciddi bir risk teşkil edebilir. Predispozan, ancak genellikle daha önce tanınmayan aritmik durumları olan hastalarda öldürücü olabilirler." dedi.

  • Araştırmacılar, kalp sorunları yaşayan çocukların çoğunun hem konsolda hem de bilgisayarda "çok oyunculu savaş oyunları" oynadığını, ancak hangi oyunların olduğunu belirtmediklerini söyledi.

    Ayrıca hastaların "heyecanlı durumlara" girdiğini ve diğer oyuncularla kavga ettikten sonra hastalandığını söylediler.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.