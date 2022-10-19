Sanıldığı kadar masum değil! Çocuklarda ölümcül kalp problemlerini tetikliyor

Araştırmacılar, kalp sorunları yaşayan çocukların çoğunun hem konsolda hem de bilgisayarda "çok oyunculu savaş oyunları" oynadığını, ancak hangi oyunların olduğunu belirtmediklerini söyledi.

Ayrıca hastaların "heyecanlı durumlara" girdiğini ve diğer oyuncularla kavga ettikten sonra hastalandığını söylediler.