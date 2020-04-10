Sanifom Sünger koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde kullanımı artan koruyucu elbise kumaşı üretmek üzere çalışmalara başladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Sağlık sektörü için koruyucu elbise üreten firmalardan gelen yoğun talep üzerine nonwoven kumaşını sıvı, bakteri ve virüs geçirmez hale getirme prosesimiz hızla ilerlemektedir" denildi.

Açıklamada kumaşın seri üretimine teknik şartnamelere uygun olarak kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi.