Şanghay normalleşmeye hazırlanıyor

AA

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki kısıtlamaların, haziran başında kaldırılması hedefleniyor.

Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Zong Ming, şehrin 16 ilçesinin 15'inde karantina bölgeleri dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Kent içi toplu taşımanın 22 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak başlatılacağını belirten Zong, haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak tüm şehirde "normale dönmeyi" hedeflediklerini ifade etti.

Kentte alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, bugünden itibaren aşamalı olarak faaliyetlerine başlayacak.

Şehir yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, 20 Mayıs’ta karantina bölgeleri dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşılmayı hedeflediğini bildirmişti.

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 69, göstermeyen 869 vaka tespit edildi, 4 kişi öldü.

Kentte günlük vaka sayısı 24 Mart'tan bu yana ilk kez 1000'in altına düştü.

Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen tedbirler, şehrin büyük bölümünde uygulanmaya devam ediyordu.

PEKİN'DE TEDBİRLER SÜRÜYOR

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 39, göstermeyen 15 vaka tespit edildi.

Şehrin güneybatısındaki Fıngtay ilçesinde hafta sonunda 17 vaka görülmesinin ardından tüm eğlence mekanları, spor salonları ve fitness merkezleri bugünden itibaren kapılarını kapadı.

Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang, Fangşan ve Şunyi ilçelerinde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken, sakinlerine ilçeyi terk etmemeleri tavsiye edilmişti.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.