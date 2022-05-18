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Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'daki karantina bölgeleri dışında "sıfır yayılma" hedefine ulaşıldığı bildirildi.

Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Cao Dandan, şehrin 16 ilçesinin tümünde, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışındaki topluluk içi yayılmanın kesildiğini belirtti.

"Sosyal sıfır Kovid" olarak da adlandırılan hedef, mart ortasında ortaya çıkan Omicron vakalarının yol açtığı salgın nedeniyle uzun süredir karantina tedbirlerinin uygulandığı kent için dönüm noktası olarak görülüyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte son 24 saatte 1000'e yaka vaka tespit edildi, karantina bölgelerinde ise hiç vaka bildirilmedi.

Kentte günlük vaka sayısı, son iki gündür 1000'in altına düştü.

Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, vakalar azalmadığı için belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen tedbirler, şehrin büyük bölümünde uygulanmaya devam ediyordu.

Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mart'tan itibaren yeniden açılmıştı.

Şehir yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, 20 Mayıs’ta karantina bölgeleri dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşılmayı hedeflediğini bildirmişti.

Yetkililer, haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak "normale dönmeyi" hedefliyor.

PEKİN'DE TEDBİRLER SÜRÜYOR

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte 69 yeni vaka tespit edildi.

Tüm kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Vakaların görüldüğü Çaoyang, Şunyi, Fangşan ve Fıngtay ilçelerindeki bazı bölgelerde toplu taşıma ve taksi hizmetleri durdurulurken, vatandaşlara bölgelerini terk etmemesi tavsiye edilmişti.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.