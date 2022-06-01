Milyonlarca kişinin karantinası sona erdi

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Artan koronavirüs vakaları sebebiyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Çin'in 26 milyona sahip Şanghay kentinde karantina sona erdi.

2 aylık karantinanın ardından hayatın normale döndüğü Şanghay'da insanlar işlerine gitmek için yola çıktı, sokaklardaki kalabalık görüldü.

Üniversite öğrencisi Hang Meichen, "Özgürlüğüme kavuşmuş gibi hissediyorum" dedi.

Diğer yandan hayat tam olarak salgın öncesi normale dönmedi. Restoranlarda sadece paket servis yapılıyor, mağazalar yüzde 75 kapasiteyle çalışıyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanmak için negatif test sonucu istendiği için test sıralarının önünde kuyruk oluştuğu görüldü.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Kentte uygulanan sıkı tedbirler, vatandaşlar tarafından zaman zaman protesto edilmişti. Şanghay yetkilileri, karantina bitiminde paylaştığı yazıda herkese teşekkür etti. Açıklamada, "Bu, herkesin beklediği bir an... Tüm Şanghay vatandaşlarına destek ve özverileri için özellikle teşekkür etmek istiyorum." dedi.

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açmıştı.