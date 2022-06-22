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Sandra Bullock'tan şaşırtan karar: Ara veriyorum! - Dünyadan magazin haberleri

Sandra Bullock: Bittim, tükendim!

Ünlü oyuncu Sandra Bullock, "Bittim, tükendim. Bir süre kamera karşısına geçmeyeceğim." diyerek, mesleğine ara verdiğini açıkladı

22.06.2022 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat veren Sandra Bullock, son açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Ünlü aktris, psikolojik ve ruhsal olarak tükendiğini, bu yüzden de bir süre oyunculuğa ara vereceğini dile getirdi.

  • "ÇOK DAHA HAFİF BİR PROGRAM SÜRDÜRECEĞİM"

    Evlat edindiği iki çocuğu bulunan Bullock, "The Hollywood Reporter" ile yaptığı röportajda yakın gelecekte, eskisinden çok daha hafif bir program sürdürmeyi umduğunu belirtti.

    30 yıllık sinema kariyeri boyunca 50'nin üzerinde film için kamera karşısına geçen Sandra Bullock, sağlıklı kararlar verebilecek durumda olmadığını ifade etti.

  • "BAŞKASININ PROGRAMINA BAĞLI OLMAK İSTEMİYORUM"

    "Akademi" ve "Altın Küre" dahil birçok ödüle layık görülen Bullock, daha önce de verdiği röportajda geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.

    Bir süredir fotoğrafçı Bryan Randall ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sandra Bullock, bu kez de başkasının programına bağlı olarak yaşamak istemediğinin altını çizdi.

  • "BİTTİM, TÜKENDİM!"

    2010'da "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a layık görülen ünlü oyuncu, "Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim." açıklamasını yaptı.

  • "İŞİM BENİM İÇİN KOLTUK DEĞNEĞİ GİBİ OLDU"

    Kariyeri boyunca elde ettiği başarıdan memnun olduğunu da gizlemeyen Bullock, bu durumun kişisel yaşamına etkileri konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

    Sahip olduğu şöhret ve kariyeri konusunda ise şanslı olduğunu belirten Sandra Bullock, "İşim benim için koltuk değneği gibi oldu." diye konuştu.

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