"BAŞKASININ PROGRAMINA BAĞLI OLMAK İSTEMİYORUM"

"Akademi" ve "Altın Küre" dahil birçok ödüle layık görülen Bullock, daha önce de verdiği röportajda geçici bir süre için mesleğine ara vermek istediğini söylemişti.

Bir süredir fotoğrafçı Bryan Randall ile mutlu bir birliktelik sürdüren Sandra Bullock, bu kez de başkasının programına bağlı olarak yaşamak istemediğinin altını çizdi.