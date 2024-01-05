Sandra Bullock sevgilisi Bryan Randall'ın vasiyetini yerine getirdi
Oyuncu Sandra Bullock'un fotoğrafçı sevgilisi Bryan Randall, geçtiğimiz yaz hayatını kaybetmişti. Bullock, Randall'ın küllerini nehre bıraktı
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'Kör Nokta' filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ünlü oyuncu Sandra Bullock'un partneri Bryan Randall, üç yıldır ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.
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Fotoğrafçı, geçtiğimiz ağustos ayında 57 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Randall'ın ölüm haberini ailesi "Bryan Randall'ın ALS ile üç yıldır devam eden mücadelesinin ardından 5 Ağustos'ta hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" sözleriyle kamuoyuna duyurmuştu.
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Sevgilisinin vefatıyla zor günler geçiren Sandra Bullock, Randall'ın vasiyetini yerine getirdi.
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Sandra Bullock, sosyal medyadan yapılan paylaşımla fotoğrafçı sevgilisi Bryan Randall’ın küllerini Wyoming'deki Snake Nehri'ne saçtığını doğruladı.
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"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"
Öte yandan Jesse James ile boşandıktan beş yıl sonra Randall ile ilişkiye başlayan Sandra Bullock, 2021 yılında verdiği bir röportajda "Hayatımın aşkını buldum. Üç çocuğumuz var" demişti.
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